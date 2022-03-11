У МВС попросили повідомляти українців про російське майно у своїх регіонах

В Україні ухвалили рішення про націоналізацію майна громадян Росії. Гроші, які отримають з його продажу – підуть на відновлення економіки нашої держави.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міністра МВС України Вадим Денисенко. Він закликав небайдужих повідомляти про таке майно у створеному для цього чат-боті.

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Чат-бот @property_evil_bot

Ми запустили чат-бот у телеграмі @property_evil_bot, куди кожен громадянин, який знає, що в його населеному пункті або десь поруч є власність представників Росії – може повідомити. Передавайте, будь ласка, нам цю інформацію, і ми її перевірятимемо", – зазначив Денисенко.

Він також заявив, що вони вже працюють над реєстром власності Росії, аби потім це майно пішло на оновлення нашої економіки та держави.

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