В МВС прокоментували "навмисні" помилки в санкційних списках РНБО
Джерело:"Громадське"
Перший заступник глави МВС Євген Єнін прокоментував питання помилок у санкційних списках РНБО. Він наголосив, що наразі немає підтверджень того, що їх допустили навмисне.
Разом з тим Євген Єнін наголосив, що процес перевірки такої інформації триває. Про умисні помилки в санкційних списках раніше говорив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
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Перевірка "навмисних" помилок
Перший заступник голови МВС наголосив, що поки немає підтверджень навмисного характеру цих помилок. Втім, Міністерство внутрішніх справ проводить детальний аналіз санкційних списків.
Якщо будуть виявлені особи, які не мають перебувати в цьому списку, то МВС будуть внесені відповідні пропозиції щодо виключення людей із санкційних списків. Так само й у зворотний бік,
– запевнив Євген Єнін.
Окремо він прокоментував помилку при внесенні до списку Рустама Джамбулатова з датою народження його молодшого брата Руслана, який зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю.
"Наскільки ця помилка була вчинена умисне чи ненавмисне – ми обов'язково з'ясуємо", – наголосив перший заступник глави МВС.
Коротко про помилки в санкційних списках
- Мовиться про списки санкцій проти контрабандистів та "злодіїв у законі". За рішенням РНБО, у ці списки мали потрапити одні люди, а після проходження через МВС – опинилися зовсім інші.
- Так, наприклад, замість "кримінальних авторитетів" у санкційних списках могли опинитися навіть іноземні ветерани АТО.
- Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що чув про можливий зумисний характер таких помилок.
- За інформацією політика, працівники правоохоронних органів просили за такі "помилки" у фігурантів санкцій від 100 до 300 тисяч доларів.