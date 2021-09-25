У МВС розповіли про зброю, з якої стріляли в авто Шефіра

Правоохоронці чітко розуміють, яким типом зброї обстрілювали авто першого помічника президента Сергія Шефіра. Мовиться про досить рідкісні набої. Крім того, кілери могли використати глушник.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, останнє підтверджують їхні експерти. Також вони розуміють і тип набою.

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Якою зброєю обстріляли автомобіль Шефіра

Єнін розповів, що це досить рідкісні набої, виготовлені в Угорщині в 1989 році. Їх створили на базі радянського набою калібру 7,62. І ця куля має м'який сердечник.

Наразі ми досить чітко розуміємо тип зброї, який застосовували. Ми розуміємо, і наші експерти підтверджують, застосування глушника. Ми так само розуміємо тип набою,

– зауважив він.

Єнін додав, що правоохоронці вживають всіх можливих заходів, аби з'ясувати, як ці набої потрапили на територію України.

"Ми запитали митницю, ми детально вивчаємо можливе потрапляння таких набоїв до тих чи інших магазинів, які використання їх під час інших правопорушень", – зазначив заступник очільника МВС.

Замах на Сергія Шефіра: головне

Стався напад приблизно о 10 ранку 22 вересня на трасі між селами Круглик і Ходосівка на Київщині.

Це траса, що лежить біля лісу, якою Шефір їхав на роботу. Камер спостереження чи прилеглих будинків на ній немає.

Правоохоронці нарахували 15 вхідних і 3 вихідні отвори. Тобто,загалом в авто потрапило 18 куль.

Від пострілів постраждав водій Шефіра. Сам помічник Зеленського травм не отримав.

Нападники з місця обстрілу встигли втекти. Зараз їх шукають: правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

В Офісі Президента вважають, що замах мав на меті залякати владу.