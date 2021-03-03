У М'янмі силовики знову стріляли по протестувальниках: щонайменше 10 загиблих

Протести проти військових, які захопили владу в М'янмі після поразки на виборах, не припиняються. Для розгону демонстрантів правоохоронці знову відкрили вогонь, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей.

Ймовірно, ця кількість не є остаточною. Під час протестів могли загинути більше мітингувальників.

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Нові жертви протестів у М'янмі

Акції протесту у М'янмі не припиняються вже 30-й день поспіль. А 3 березня силовики та поліція знову відкрили вогонь у сторону демонстрантів. У результат цього загинули щонайменше 10 людей.

На півночі країни від куль силовиків помер один молодий чоловік.

Двоє інших мітингарів – 37-річний чоловік і 19-річна жінка – загинули у місті Мандалай.

Крім того, смертельні постріли пролунали у містах Мінгян і Моніва.

Чому у М'янмі виникли протести

1 лютого військові здійснили у М'янмі переворот. Вони захопили владу та затримали її представників, зокрема президента.

Після цього Сполучені Штати ввели санкції проти так званих лідерів військового перевороту.

Крім того, у М'янмі заблокували фейсбук та інстаграм.

Правоохоронці відкрили вогонь по протестувальниках: відео