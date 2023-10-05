"Спецбригади для м'ясних штурмів": хто запустив і яка мета нового російського фейку

В українських соціальних мережах "завірусився" черговий російський фейк, що має мету дискредитувати Збройні Сили України. На жаль, попри очевидне своє походження з-за східного кордону, фейк активно поширюють багато українців.

Про те, якою новою інформаційно-психологічною операцією росіяни намагаються розколоти українське суспільство, яку ще мету переслідує ворог, та як не вестися на російські фейки – читайте на 24 Каналі.

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"Спеціальні м'ясні бригади ЗСУ"

Усе розпочалося з поста, який користувачка фейсбуку, підписана як Олена Шабатура, поширила на своїй сторінці 3 жовтня. У ньому вона стверджує, буцімто серед українських бійців існує термін "м'ясні бригади".

За її словами, у таких бригадах воюють не "красиві бородаті молодики", а люди, які "не знають, що таке твітер", а інтерв'ю в них ніколи не беруть.

Жінка фактично розділяє Сили оборони України на дві групи. Мовляв, одна частина українського війська добре екіпірована та замість участі у війні лише роздає інтерв'ю та засиджується в соціальних мережах. Натомість друга частина, на думку авторки посту, це "справжні військові, погано екіпіровані, яких ніколи навіть не попереджають про відступ".



Провокативний допис про "м'ясні бригади ЗСУ" / Скриншот

Допис абсолютно вигідний Росії й схожий на такий, що може бути замовленим з Кремля. Втім, про все по черзі. Спершу розберемося, з його авторкою.

На жаль, неможливо достеменно встановити, чи існує така людина як Олена Шабатура, чи це звичайний бот. Відсутність будь-яких власних світлин, за винятком хіба що однієї-єдиної, вказує саме на останній варіант.

Та цих фактів замало, щоб стверджувати, що Олена – справді бот. Ще одним можливим варіантом є те, що жінка може просто не усвідомлювати того, що її допис діє на руку ворогу. Як цього не усвідомлюють і ті 22 тисячі користувачів, які, на жаль, цей допис поширили. Частина з них – справжні живі люди, українці.

Олена Шабатура часто поширює патріотичні пости й багато чого іншого. Робить це з заздрісною періодичністю – раз у кілька хвилин. Цей факт вказує, що людина або ж просто живе в соціальних мережах, або це бот.

Перший варіант пояснює нам, чому користувачка може просто не усвідомлювати шкоди, якої вона завдала своїм постом. Якщо ж істиною є другий варіант, тоді тут все очевидно й зрозуміло. Той факт, що в підсумку жінка таки видалила свій допис, може вказувати на те, що мова про реальну користувачку, яка згодом видалила свій допис.

Яка мета російського фейку

Свідомо чи несвідомо користувачка випустила цей маніпулятивний, а місцями відверто неправдивий допис – у будь-якому разі він вже розійшовся мережею й став занадто популярним. І цього разу зі своєю маніпулятивністю грає на руку Росії.

Передовсім одразу у вічі впадає наратив про "голих-босих" військових, яких непідготовленими командування одразу кидає в бій. Його російська пропаганда використовує ледь не з перших днів повномасштабної війни.

Та тут є ще один дуже небезпечний момент – маніпулятивний допис створює ілюзію буцімто розколу українського війська на дві частини. Авторка переконує людей, що ті військові, яких українці бачать щодня – "несправжні". А "справжніх" військових буцімто ніхто й ніколи не бачить. Як наслідок підрив довіри до Сил оборони України – очевидний.

Виконувач обов'язків голови Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов у коментарі 24 Каналу підкреслив, що схожими вкидами російська пропаганда також намагається нашкодити мобілізаційним процесам в Україні.

Інформаційна війна дуже ретельно готується – для більшого впливу на свідомість українця готуються фейкові відео з начебто зізнаннями українськими військовополоненими в повній деморалізації їхніх командирів, які відправляють їх без зброї на вірну загибель,

– зауважив Андрій Шаповалов.

Він наголошує, що ще однією метою ворога є вплив не лише на внутрішню ситуацію в Україні, а й на наших партнерів. Мовляв, росіяни мають намір створити негативний імідж українських військових для західної аудиторії та спонукання лідерів їхніх країн до відмови від підтримки України.

Людям, які несвідомо могли поширити вигідні російські маніпуляції очільник ЦПД радить більш прискіпливо ставитися до інформації, що має явні ознаки дезінформації, та перевіряти її на офіційних держаних джерелах.

"Поширення схожої інформації своїм близьким не тільки викривляє дійсну ситуацію, а й працює на ворога, який домагається знищити українську державність. А тими, хто свідомо поширює російську пропаганду обов'язково займуться відповідні компетентні органи", – попередив Андрій Шаповалов.

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Реальна ситуація з забезпеченням у ЗСУ

Що авторка хотіла показати своїм постом – так це буцімто незадовільну ситуацію з забезпеченням у деяких підрозділах Сил оборони України. Втім, про очевидну маніпуляцію заявляють і самі військові.

Що ми бачимо в пості? Військовий, який перебуває на "нулі" в брудних штанах, зеленій флісці та незрозумілому "броніку". Нічого дивного не бачу. Ти не будеш виглядати зразково, особливо коли ти перебуваєш на позиції 3 дні чи й тиждень,

– пояснює в коментарі 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ Богдан "Лютий" Тищенко.

Він переконує, що кожен військовослужбовець, коли вступає до лав Збройних Сил України, отримує цілком нормальне екіпірування й форму одягу. Мовляв, це не суперкрутий комплект, але цілком достатній.

"На мою думку, військовий сьогодні отримує достатньо коштів, щоб отримати екіпірування. І це правильно. Тобі потрібно декілька форм про запас, адже ти військовий – ти з цим живеш. Ти ж не приходиш увечері з роботи й не перевдягаєшся в цивільне. Ти в цьому кожного дня, ти ж не за зарплату воюєш", – наголошує "Лютий".

Як приклад військовослужбовець наводить вояків Української повстанської армії, які в минулому столітті виборювали Українську Незалежність. Мовляв, тоді українці воювали за свою державу без зарплат і будь-якого державного забезпечення.

Вони розуміли, що "або вони, або їх". У нас сьогодні ситуація та ж сама. Нам ще пощастило, що нам платять гроші, нам видають форму. Сьогодні банально працюють магазини, де ти можеш піти й купити все, що тобі потрібно,

– розповідає Богдан Тищенко.

Крім того, він зауважив, що в багатьох військовослужбовців у тилових містах є друзі чи рідні, які не служать у війську й залюбки могли б допомогти. Достатньо лише попросити, а не просто сидіти й чекати, коли тобі все принесуть.

"Основне, що я хочу донести – саме військовослужбовець повинен дбати про свій комфорт та екіпірування. Держава забезпечує тебе всім першочергово необхідним. Та ми воюємо за наше виживання, і саме тобі варто думати про свій комфорт. Те, у чому ти воюєш, першочергово повинно хвилювати саме тебе", – наголосив військовослужбовець.

Замовчувати проблеми – теж не вихід

Можливо, сьогодні жоден військовослужбовець Сил оборони України не зможе сказати, що в організації українського війська немає жодної проблеми. Звісно ж, вони є, і дуже важливо про них говорити.

Наприклад, ми пам'ятаємо, коли на початку 2022 року українська армія за короткий період часу збільшувалася в рази й проблеми з екіпіруванням справді виникали доволі серйозні. Навіть у таких умовах на допомогу державі приходили волонтери, самі військовослужбовці чи їхні рідні.

Коли така проблема справді існувала, про неї відверто говорила державна влада. Сьогодні забезпечення українських військових налагоджене достатньо адекватно. І немає жодного поділу на "елітні" чи "м'ясні" бригади. Останніх в українському війську й зовсім немає, натомість всі підрозділи Сил оборони – це наша еліта.

Очевидно, що в такому величезному організмі як Сили оборони проблеми виникатимуть завжди. І звісно ж, мовчати про них не можна. Втім, до будь-якої інформації потрібно ставитися критично.

Передовсім варто запитати в себе, кому вигідне поширення тої чи іншої інформації. У цьому випадку ми побачили яскравий приклад того, як банальне неусвідомлення маніпулятивності інформації може шкодити довірі до української армії.