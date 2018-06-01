М'язистий кіт став зіркою мережі: веселі фото

Вперше цього кота помітили на вулицях канадського Монреаля і його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла тварини.

Фото кота, який наче справжній бодибілдер, опублікували на сторінці у Twitter і у тваринки назбиралося аж майже 18 тисяч прихильників.

Читайте також: Постійно обурений кіт став зіркою мережі: фото

Деякі люди стурбовані тим, що кіт може мати серйозні проблеми із здоров'ям, інші припускають, що він може мати рідкісний генетичний розлад, який спричиняє деформацію м’язів.

Незважаючи на це, користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.

Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h — real sword hard shaft come (@miildsope) 31 травня 2018 р.