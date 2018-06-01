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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

М'язистий кіт став зіркою мережі: веселі фото

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М'язистий кіт
М'язистий кіт

Вперше цього кота помітили на вулицях канадського Монреаля і його фото одразу ж стало вірусним у мережі. А все через незвичну будову тіла тварини.

Фото кота, який наче справжній бодибілдер, опублікували на сторінці у Twitter і у тваринки назбиралося аж майже 18 тисяч прихильників.

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Деякі люди стурбовані тим, що кіт може мати серйозні проблеми із здоров'ям, інші припускають, що він може мати рідкісний генетичний розлад, який спричиняє деформацію м’язів.

 

Незважаючи на це, користувачі мережі зробили багато курйозних мемів з м’язистим котом.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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