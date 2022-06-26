У Мюнхені на акції перед самітом G7 затримали дев’ять осіб

В Мюнхені на демонстрації, яка відбулася перед самітом Групи семи, затримали дев’ять осіб, які порушували правила мирних зібрань.

Акції протесту перед самітом G7

Близько 4000 людей зібралися в Мюнхені на демонстрацію перед початком саміту G7. Вони виголошували екологічні гасла щодо відмови від викопного палива, збереження різноманітності тварин і рослин, соціальної справедливості і боротьби з голодом.

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В поліції повідомили, що затримали дев’ятьох людей через напади на поліцію або порушення маскового режиму. Один з арештів арешт спричинив коротку сутичку наприкінці маршу протесту. Правоохоронці застосували гумові палиці, а демонстранти запалили димові шашки, двоє офіцерів отримали легкі поранення.

У поліції повідомили, що проти порушників відкрили справу. А речниця протестного альянсу "Стоп G7 Ельмау" засудила "насильницькі дії поліції". За оцінками організаторів протестів, участь в акціях взяли 6000, але напередодні вони заявляли, що очікують 25 тисяч протестувальників.

Саміту G7: що відомо

У замку Ельмау у баварських Альпах почався саміт лідерів G7 – США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. Також на зустрічі присутні президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн та голова Європейської Ради Шарль Мішель. Також запросили представників влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини та Південно-Африканської Республіки.

На зустрічі обговорять російське повномасштабне вторгнення в Україну, світовий сплеск інфляції, проблеми рецесії і зростаючу загрозу з боку Китаю, який погрожує Тайваню.

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На саміті мають обговорити впровадження плану Маршалла для України. Також раніше Джо Байден анонсував, що лідери "Великої сімки" можуть домовитись про ембарго на російське золото. Експорт цього цінного металу приносить Москві десятки мільярдів доларів.

А Після зустрічі в Ельмау лідери країни вирушать до Мадрида, де стартує важливий саміт НАТО, на якому ухвалюватимуть нову стратегічну концепцію Альянсу.

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