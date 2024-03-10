Був вражений цим песимізмом, – Джонсон про Мюнхенську конференцію перед вторгненням Росії

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розкрив деталі, про що говорили у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції у 2022 році, перед широкомасштабним вторгненням Росії в Україну. Британський політик був вражений песимізмом, який лунав під час зустрічі.

За словами Бориса Джонсона, сама Мюнхенська безпекова конференція "спеціалізується на меланхолії, скільки б я там не бував". За словами британця, це було й у 2024 році, і у 2022.

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Джонсон описав Мюнхенську конференцію у 2022 році

Колишній британський прем'єр-міністр згадав, як поїхав на Мюнхенську конференцію у 2022 році, яка відбулася якраз перед вторгненням Росії у нашу державу. За словами Джонсона тоді атмосфера під час зустрічі була "такою сумною".

Отже, у мене була зустріч з однією групою людей. Не буду казати, з якої вони країни, але вони сказали: "О, це так жахливо. О, ні. О, ні. Путін такий сильний",

– наголосив Джонсон.

Британський політик наголосив, що у кулуарах обговорювали, "чи не було б краще, якби українці не так багато воювали, і ця війна закінчилася б дуже скоро". Джонсон наголосив, що був "просто вражений цим негативом і цим песимізмом".

Про що говорили на Мюнхенській конференції у 2022 році