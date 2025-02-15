Порівняння з 1938 роком: політтехнолог сказав, чого очікувати від Мюнхенської конференції

Безпека України є однією з важливих тем на цьогорічній Мюнхенській конференції. І недоречно її порівнювати з Мюнхенською угодою 1938 року, коли Судетську область Чехословаччини "віддали" нацистській Німеччині.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що можна прив'язати сюди аналогії. Але вони лише інколи частково відповідатимуть реальності. Ніхто не збирається "зливати" Україну. Але, звісно, є деякі тривожні сигнали, з якими потрібно працювати.

До теми Другий день Мюнхенської конференції, виступ Зеленського: головні заяви та що очікувати Україні

Були неоднозначні заяви від США

Як наголосив Шейтельман, європейські країни збираються і надалі підтримувати Україну. А на Мюнхенській конференції ретельно приділили увагу війні в Україні. Володимир Зеленський брав участь у круглому столі в перший день. А вже 15 лютого буде ще одна промова президента Україна.

Також упродовж останнього часу були деякі неоднозначні заяви від команди Трампа. До прикладу, спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келлог заговорив, що "територіальні втрати України можуть бути закріплені в певній угоді. Але не обов'язково її визнавати".

Він говорить про якийсь договір про окуповані території. І ми не зобов'язані його визнавати. В сенсі? Ми підпишемо такий договір, який не треба визнавати? Якщо через 10 років Росія захоче провести в Маріуполі чи Донецьку Олімпіаду, то нам це просто не визнавати? Ні. Це так не працює,

– сказав Шейтельман.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати хочуть довготривалого миру, який не буде порушений через кілька років.

Голова Офісу Президент України підтвердив, що Штати зацікавлені у стабільному мирі. Там усвідомлюють, що нашій державі потрібні гарантії безпеки. Але якогось конкретного плану від США українська делегація поки не почула.