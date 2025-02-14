Стартує Мюнхенська конференція з безпеки: головні заяви та що очікувати Україні

У Мюнхені 14 лютого починається щорічна конференція з безпеки – Munich Security Conference (MSC). Цього року у заході візьмуть участь чимало світових лідерів, а війна в Україні стане ключовою темою.

Дискусії та зустрічі світових лідерів відбуватимуться впродовж 14 – 16 лютого. Хто візьме участь у конференції, яка програма 61-ї Мюнхенської конференції з безпеки та головні заяви політиків – повідомляє 24 Канал.

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