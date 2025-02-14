Йде певне "розлучення" між Європою та Америкою: головні меседжі на Мюнхенській конференції

Перший день Мюнхенської безпекової конференції відзначився жорсткими заявами від американців до європейців. Вони починають віддалятися один від одного.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент DW Максим Драбок з місця подій. За його словами, символічно, що у День Святого Валентина видно, як США та Європа розлучаються, а не зближаються. Про це, зокрема, свідчить виступ Джей Ді Венса, який жорстко розкритикував Європу.

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Були позитивні сигнали для України

Американські сенатори, які виступали на конференції, вважають, що не можна відкидати ідею зі вступом України до НАТО. Це має бути одним з важелів впливу, яким потрібно тиснути на Путіна.

Зверніть увагу! Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує вступ України до НАТО. Він запропонував свою ідею, як це можна реалізувати.

Європейські посадовці також усвідомлюють, що потрібно й надалі підтримувати Україну. Від результату війни залежатиме майбутнє усієї Європи. І не тільки.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу заявила – якщо впаде Україна, то це зачепить національні інтереси не лише Європи, але й США. Тому обоє мають бути зацікавленими в тому, аби Україна вистояла,

– розповів кореспондент.

Українська делегація висловлювалась доволі обережно. Ніхто не хоче сваритися з Трампом. Там роблять усе, аби перетягнути президента США на наш бік.

"Холодний душ" для Європи

Американські посадовці буквально натякали, що ніхто вже не буде просто так допомагати Європі. Вона сама має бути відповідальною за те, що відбувається на континенті.

Є сподівання, що так Європа почне діяти активніше та рішучіше. Зокрема й щодо подальшої підтримки України.

В будь-якому разі тут був "холодний душ" від американців. Вони не соромилися і навіть говорили, що Сполучені Штати вже не будуть "добрим дядьком Семом",

– розповів кореспондент.

Додамо, Володимир Зеленський вже виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Він пояснив, що має зробити Україна, якщо не буде вступу у НАТО. Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.