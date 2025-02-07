Зустріч у Мюнхені: у Зеленського розповіли, хто туди поїде від України і з яким посланням, – AP

З 14 по 16 лютого у Мюнхені пройде безпекова конференція. Стало відомо, хто буде на чолі української делегації.

У Мюнхенській безпековій конференції візьме участь спецпредставник Трампа щодо України і Росії Кіт Келлог. Посадовець наголосив, що під час заходу не представлятиме план США щодо завершення війни. Це, за його словами, зробить Дональд Трамп. Келлог уточнив, що американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені. Після цього усю інформацію передадуть Трампу, аби він міг підготувати свій мирний план, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Зеленський поїде у Мюнхен

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, українську делегацію на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня очолить Володимир Зеленський.

Андрій Єрмак, який теж буде присутній, розповів виданню, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти "тривалого та міцного миру".

"Необхідно, щоб лідери та експерти з політики, які будуть у Мюнхені, усвідомили, що це важливий момент", – сказав посадовець про послання України на цьому заході.

Ми дуже близькі до того, щоб справді завершити цю війну справедливим і тривалим миром, але це необхідно робити разом… Не давати Росії можливості розділити світ, розділити партнерів,

– наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента зауважив, що на зустрічі у Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна запровадити, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.

Помічник президента сказав, що дати зустрічі Зеленського і Трампа ще немає, але він повторив, що це має відбутися якнайшвидше, додавши, що над цим триває робота.

Єрмак також підтвердив, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки приблизно наприкінці лютого.