МЗС: Чехія зі зміною уряду увійде до групи найближчих "друзів України"

Євген Перебийніс переконаний, що підтримка України Чехією помітно посилитися після того, як там до влади прийде новий уряд. За словами дипломата, варто очікувати підвищення рівня відносин "у рази".

Посол української держави у чеській країні зазначив, що у нього є всі підстави прогнозувати такі зміни. Про це він повідомив на полях конференції, яка відбувалась 21 – 22 грудня в Гуті.

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У 2022 році підтримка Чехією України посилиться якщо не в рази, то дуже потужно. Я очікую, що Чехія у 2022 році приєднається до тієї групи держав ЄС, які є найближчими адвокатами та партнерами України. Це буде, за рівнем підтримки, приблизно на рівні країн Балтії та Скандинавії,

– сказав Євген Перебийніс.

Готові підтримувати найамбітніші плани України

Дипломат наголосив, що мовиться зокрема й про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України – членство в ЄС і НАТО. З його слів, чеська сторона про це "говорить відкрито".

Не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО – цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов,

– додав посол.

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