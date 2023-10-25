Пропонував віддати Німеччині Судетську область: Медведєв "надувся" через слова Чехії про Крим
Днями у Чехії заявили що метою допомоги Україні з боку Євросоюзу має бути повернення Криму під контроль Києва. Дмітрію Медведєву ці слова не надто сподобалися і він знову видав свою істеричну баладу.
Нагадаємо, днями у Празі пройшов другий саміт Кримської платформи. У ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей, які представляють 5 континентів.
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Медведєв знову істерить у соцмережах
Колишній псевдопрезидент Росії, а наразі просто пропагандист Дмітрій Медведєв не у захваті від того, що цивілізований світ проти окупації українського Криму. Зокрема, того обурила заява міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського про те, що головною метою допомоги Україні має стати повернення півострова.
Медвєдєв заявив, що у країні міністра проходив "демонічний бандерівський шабаш" – так він назвав Кримську платформу, а також написав, нібито європейці "сміливі, але безмозглі люди". Міжнародне право російський політик чомусь обізвав "нацистським зразком" та видав цинічну пропозицію,
Отже, ви хочете правосуддя за нацистським зразком? Так ухваліть рішення там, у Чехії, повернути Судети німцям і відновити Судетську область,
– написав він в соцмережі Х.
Цікаво, що це єдиний пост присвячений Кримській платформі від Дмітрія Мєдвєдєва. Він без жодних коментарів знову пішов у тінь.
Слова Зеленського про Крим
- На саміті присвяченому питанню окупованого Криму виступив й президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що наша країна рухається до мети звільнення Криму більш активно, ніж будь-коли протягом вже майже 10 років з початку гібридної, а потім вже і повномасштабної агресії
- Український лідер додав, що для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території нібито недосяжна. Однак українці змогли кардинально змінити ситуацію – всі ілюзії розтанули.
- ЗСУ створили такі умови, що тепер російські військові не мають жодної безпекової бази та цілком надійного логістичного маршруту в Криму. Окрім цього Україні підтримують на окупованій території – від цього росіяни просто в паніці.