У МЗС звернулися до українців через ситуацію в Лівані

29 липня 2024, 20:57
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Джерело:

МЗС України

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні МЗС звернулося до українських громадян. Так, там рекомендують утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки.

У відомстві надали певні рекомендації для українців, які перебувають на території Лівану. 

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МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану

Громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях. Також відомство рекомендує неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу. 

Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій: 

  • що межують з сирійським кордоном; 
  • що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; 
  • до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда); 
  • Долини Бекаа; 
  •  південного передмістя Бейрута (район Дахіє). 

Що робити у разі надзвичайної ситуації

Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоровʼю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані,
– ідеться в повідомленні.

Звернутися до Посольства можна:

  • за номером телефону (+961) 5921668,
  • за адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua,
  • або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57,
  • на адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, що цими вихідними значно загострилась ситуація в регіоні. Деталі про ризики нової повномасштабної війни на Близькому Сході, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Автор: Ірина Марціяш