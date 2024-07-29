У МЗС звернулися до українців через ситуацію в Лівані

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні МЗС звернулося до українських громадян. Так, там рекомендують утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки.

У відомстві надали певні рекомендації для українців, які перебувають на території Лівану.

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МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану

Громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях. Також відомство рекомендує неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

Що робити у разі надзвичайної ситуації

Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоровʼю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані,

– ідеться в повідомленні.

Звернутися до Посольства можна:

за номером телефону (+961) 5921668,

за адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua,

або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57,

на адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.