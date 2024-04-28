Відредаговане фото міністра під час візиту до Києва: яке пояснення дали в МЗС Фінляндії 

ЗМІ помітили явні ознаки редагування фото міністра із зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо з його візиту до Києва. Після цього міністерству закордонних справ Фінляндії довелося давати пояснення щодо такого "інциденту".

Зауважимо, що візит Вілле Тавіо до столиці України відбувся нещодавно. Після чого МЗС Фінляндії та посольство оприлюднили відповідні світлини.

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Що ж не так з фото Вілле Тавіо під час візиту до Києва

Відомо, що візит міністра зі співпраці розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо до Києва відбувся в середині тижня, а саме 25 квітня. Розповідаючи про нього, як МЗС Фінляндії, так і посольство країни в Києві опублікували на своїх сторінках світлину Тавіо біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві, де він вшанував пам'ять загиблих захисників України.

Журналісти помітили, що фото, яке виставили у Facebook посольства та фото у X (раніше твітер) МЗС різняться.

Так, у Facebook посольства можна бачити лисину на голові міністра, тоді як на фотографії у X (раніше твітер) МЗС її, вочевидь, замалювали.



Фото Вілле Тавіо на публікації МЗС в X та в дописі Посольства Фінляндії в Києві у Facebook / Скриншот порівняння дописів Yle

Після запитань у пресслужбі МЗС підтвердили, що у їхні соцмережі потрапила відредагована фотографія.

Фотограф, найнятий на місці у Києві, відредагував фото на власний розсуд. Ми не давали вказівок редагувати фото,

– прокоментував речник Мікко Койвумаа.

Він додав, що не знайомий з точними домовленостями з найнятим фотографом, однак такі обсяги редагування не відповідають правилам і практикам відомства.

Койвумаа зазначив, що Міністерство закордонних справ також мало і невідредаговану версію фото, але зрештою опублікувало відредаговану світлину.

"Не можу сказати, чому було ухвалено таке рішення, але ми встановимо це", – додав речник.

Після цього розголосу початковий допис у мережі X (раніше твітер) видалили та опублікували новий з нередагованою фотографією, з приміткою, що раніше було використано неправильну фотографію. У публікації не йдеться про те, що опубліковане раніше зображення було відредаговано.

Україна та Фінляндія підписали двосторонню угоду з безпеки: основне

На початку квітня 2024 року до України з візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він разом з Президентом України Володимиром Зеленським підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Крім цього, за словами українського гаранта, країна також: