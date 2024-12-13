МЗС Італії заперечило заяву міністра оборони про готовність до миротворчої місії в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність країни приєднатися до міжнародної миротворчої місії в Україні у разі її проведення. У міністерстві закордонних справ Італії висловилися з цього приводу.

У відомстві з його твердженням не погодились та заявили, що наразі порушувати таке питання ще зарано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням ANSA.

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Що заявили в МЗС Італії

Крозетто заявив, що чекає якомога швидшого обговорення про мир та миротворчу місію в Україні, а також у Газі та Лівані. Своєю чергою міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що обговорення миротворчої місії зараз "передчасне" та назвав пріоритетне завдання.

За його словами, наразі найважливіше домогтися справедливого миру, який не означатиме капітуляцію України. Він вважає, що аби зберегти мир, його спочатку треба досягти й переконатися, що він справедливий.

Говорити про будь-які ініціативи на наступний день передчасно,

– заявив він.

Нагадаємо, Франція пропонує надіслати в Україну в межах миротворчої місії військовий контингент. Суть місії – контролювати дотримання Росією домовленостей в разі проведення переговорів і припинення вогню.