МЗС Китаю пояснило позицію щодо взаємин з Росією та продажу туди зброї

У Міністерстві закордонних справ Китаю прирівняли можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні із продажем зброї США Тайваню.

Міністр закордонних справ країни Цінь Ган під час пресконференції риторично запитав, чому США постачають зброю Тайваню.

Дивіться також Гарантії миру для України та розділ "імперії": як допоможе Китай і чому війна затягується

Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час, як продовжують продавати зброю Тайваню?,

– запитав міністр.

Цінь назвав "абсурдним" втручання "високопоставлених офіційних осіб США" у питання Тайваню, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", – сказав він.

Правляча Комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся відкинути застосування сили при “возз'єднанні” його з материковим Китаєм.

Щодо війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, вона не є стороною кризи і не постачала зброю жодній із сторін".

Китай завжди має власну думку і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання. Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздуванням полум'я та зниженням температури ми вибрали останнє,

– сказав він.

Видання зазначає, що спроби Пекіна бути миротворцем у війні в Україні розкритикували через відмову визнати характер конфлікту – адже досі Китай уникав називати його "війною". Ба більше, Пекін дипломатично та економічно підтримує Москву.

Дивіться також Чи можливий китайський ленд-ліз для Росії

Китай може постачати зброю Росії: актуально