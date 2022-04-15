МЗС Латвії закликало громадян країни не відвідувати Білорусь, в якій ввели безвіз
15 квітня 2022 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:твітер Едгарса Рінкевичса
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликає громадян не відвідувати Білорусь. З 15-го квітня Білорусь ввела дію безвізового режиму з Латвією та Литвою.
Відвідувати Білорусь – небезпечно
Білорусь вирішили запровадити на місяць безвіз для громадян Латвії та Литви. Очільник МЗС Латвії заявив, що відвідувати Білорусь – небезпечно.
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Ми закликаємо наших громадян не відвідувати Білорусь! Це небезпечно!,
– написав глава латвійського МЗС у четвер у твітері.
З 15-го квітня громадянам Литви та Латвії дозволено безвізовий в'їзд до Білорусі. Дозвіл чинний до 15 травня включно.
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