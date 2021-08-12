МЗС Литви атакували хакери: вкрали листування з НАТО
Джерело:LRT
Міністерство закордонних справ Литви 11 серпня намагались атакувати хакери. Відомство заявило про кібератаки на свої системи.
Після того, як зафіксували спробу кібератаки, проінформували відповідні правоохоронні органи. Офіційно інших деталей поки не розповідають.
До речі За Макроном та міністрами могли стежити за допомогою шпигунської програми
Хакери могли вкрасти листування з НАТО
Журналісти отримали інформацію, що зловмисники могли викрасти доступ до понад 1,5 мільйона листів від посольств до інших країн та НАТО. У них мала бути інформація про "Північний потік-2", відносини з Білоруссю та Китаєм.
До слова, деякі документи навіть були позначені з грифом секретності.
До чого тут заворушення під Сеймом
Радниця президента Аста Скайсгіріте сказала, що має певну інформацію про ймовірне викрадення листування. Відзначили, що це сталося майже одночасно з заворушеннями під Сеймом та бунтом у таборі мігрантів.
В МЗС коментувати слова Скайсгіріте наразі не можуть.Зверніть увагу! Нещодавно у Мін'юсті США заявили, що російські хакери зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур по всій країні. Вони нібито атакували платформу SolarWinds. Раніше повідомляли, що у грудні 2020 року угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років кібератаку на держустанови США.