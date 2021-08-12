МЗС Литви атакували хакери: вкрали листування з НАТО

Міністерство закордонних справ Литви 11 серпня намагались атакувати хакери. Відомство заявило про кібератаки на свої системи.

Після того, як зафіксували спробу кібератаки, проінформували відповідні правоохоронні органи. Офіційно інших деталей поки не розповідають.

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