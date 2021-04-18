МЗС назвало прізвище російського дипломата, якого видворять з України

У МЗС України уточнили, кого з російських дипломатів висилають з країни. Цей крок – відповідь на провокативні дії Росії та видворення українського консула.

Ноту щодо видворення дипломата направлять посольству Росії зранку 19 квітня. Про це заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Росіянину дали 72 години, починаючи з 19 квітня, аби виїхати з України. Єнін наголосив, що у цій ситуації Україна вчинила досить симетрично.

Напередодні МЗС Росії заявило, що висилає українського консула Олександра Сосонюка. Він має покинути країну до 22 квітня.

"Я сподіваюся, що у такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", – пояснив український дипломат.

Старший дипломат – це один з радників посольства Російської Федерації у Києві. Є конкретна людина, його прізвище Чєрніков,

– зазначив він.

Крім цього, Єнін заявив про "певний шантаж з російського боку". Там обурюються, що Україна хоче видворити співробітника посольства, а не одного з консульств.

"Вони закидають, що у такому разі будуть змушені оголосити персоною нон ґрата співробітника посольства України у Москві", – пояснив заступник очільника МЗС.

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