Низка країн підтвердила свою участь у Кримській платформі на найвищому рівні, – МЗС

Еміне Джапарова заявила, що низка країн підтвердила свою участь у Кримській платформі. Однак, за її словами, наразі в Міністерстві закордонних справ виріши не називати їх.

Перша заступниця глави МЗС зазначила, що у міністерстві активно готуються до саміту, який відбудеться 23 серпня. Про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Ми вирішили, що не оголошуватимемо країни, які вже погодилися приїхати на установчий саміт, оскільки Росія оголосила, що це загроза її територіальній цілісності та безпеці. Тому, щоб не нарощувати емоції Росії, ми вирішили не робити цю інформацію публічною,

– сказала дипломатка.

Водночас Еміне Джапарова наголосила, що президент Ради ЄС Шарль Мішель публічно оголосив, що приїде та підтримає цю ініціативу. І це єдине, що поки можуть сказати у зовнішньополітичному відомстві.

Деталі саміту Кримської платформи

Заступниця Дмитра Кулеби розповіла, що саміт матиме декілька складових:

сценарій передбачає офіційну частину, під час якої виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та глави делегацій;

тематичні експертні дискусії, а також заходи публічної дипломатії, тісно пов'язані з Кримом;

виступ лідера кримськотатарського народу.

Дипломатка зауважила, що також під час саміту планується ухвалити заключний документ.

Ми перебуваємо в процесі переговорів із нашими партнерами, це така спільна творчість. Тому що кожна країна, перш ніж вирішувати, приєднуватися до документа чи ні, має пройтися ним і зрозуміти, що він не суперечить її баченню,

– пояснила вона.

Наразі у міністерстві наразі спільно максимально намагаються сформувати такий документ, який базуватиметься на важливих принципах міжнародного права, щоб це не суперечило політикам інших держав.

"Наразі комунікація – в дуже активній фазі і найближчим часом ми його фіналізуємо", – додала Еміне Джапарова.

За її словами, цей документ має підтвердити підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, офіційно заснувати Кримську платформу, визначити основні засади міжнародної стратегії деокупації Криму.

Еміне Джапарова повідомила, що МЗС наразі запрошує взяти участь у саміті найвище керівництво країн.

Заступниця Дмитра Кулеби уточнила, що саміт глав держав та урядів – це значуща подія, і вона не буде щорічною.

Під час зустрічі буде формально заснована діяльність платформи, далі її діяльність відбуватиметься і на офіційному рівні (глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, парламентів), і на рівні експертів.

Кримська платформа: коротко

Перший саміт платформи відбудеться перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.

Україна ініціювала створення Кримської платформи на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи.

До слова, Росію також запросять долучитись. Хоча глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що країна-агресор відмовиться від участі в обговоренні.