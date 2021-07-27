Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, – МЗС Польщі

Завершення будівництва "Північного потоку-2" неодмінно знизить рівень безпеки в Європі. Крім того, це спонукатиме Росію до агресивних дій.

Таку думку озвучив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. Дипломат негативно оцінив вплив німецько-американська угода на безпеку в Європі.

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Він також нагадав, що за останні кілька років Росія відповідає, серед іншого, за:

початок війни в Україні,

переслідування опозиціонерів,

вбивства незалежних журналістів тощо.

Яблонський заявив, що, давши дозвіл на завершення робіт при будівництві газопроводу, США та Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені.

Угода між США і Німеччиною: головне

Джо Байден та Ангела Меркель уклали угоди між США та Німеччиною 21 липня. Вона передбачає:

виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 мільйонів євро;

створення фонду обсягом не менше 1 мільярда доларів, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії;

спрямування зусиль на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року;

використання важелів для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.