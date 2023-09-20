МЗС Польщі терміново викликало посла України: у чому причина

Посла України у Польщі Василя Зварича терміново викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною цього стали слова Володимира Зеленського під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

Про виклик українського посла інформує пресслужба МЗС Польщі. У заяві також висловили "рішучий протест", передає 24 Канал.

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У Польщі заявили про "тиск"

В опублікованій заяві заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський висловив "рішучий протест". Приводом для цього стали слова Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН. Яблонський заявив, що такі тези є "неправильними стосовно Польщі та особливо неправомірними щодо країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

Посла України в Польщі запрошено до МЗС у зв'язку з заявами представників української влади,

– мовиться у повідомленні МЗС Польщі.

Крім того, Яблонський повідомив про "тиск на Польщу на багатосторонніх форумах". За його словами, подання скарг у міжнародні суди не вирішить суперечок між країнами. Заступник МЗС Польщі акцентував, що країна діє для захисту інтересів своїх фермерів, а також своїми рішеннями не порушує національного й міжнародного права чи законодавства ЄС. Яблонський також висловив занепокоєння останніми заявами представників української влади, оскільки, на його думку, "вони нав'язують однобокий погляд на багатоаспектну проблему експорту української сільгосппродукції в сусідні країни".

Разом з тим, Яблонський висловив сподівання, що публічні заяви української влади "відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають Польща та поляки українському населенню".

Що заявив Зеленський на Генасамблеї ООН

Під час виступу на Генасамблеї ООН 19 вересня Володимир Зеленський звернув увагу на питання експорту українського зерна. Він наголосив, що деякі країни роблять із цього "трилер".

Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі розігрує солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора,

– заявив Зеленський.