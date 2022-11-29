У польському МЗС вказали на серйозну помилку НАТО, яка може повторитися

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосив, що деякі члени НАТО залежать від Китаю. На його думку, це подібне до залежності від Росії.

Збігнєв Рау зазначив, що НАТО сьогодні зосереджено на атаках Росії на критичну інфраструктуру України.

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Це момент не тільки для підтримки України, яка має пережити зиму щодо цього, а й відображення нашої залежності від інших країн, коли йдеться про нашу критичну інфраструктуру в НАТО,

– сказав він.

За його словами, у минулому партнери Польщі ставили себе та інших у залежність від критичної інфраструктури Росії.

"Зараз у нас є такі сигнали, як з Китаю, якщо враховувати ситуацію в різні європейські сезони, які теж мають військове значення", – додав Рау.

Підсумки саміту у Бухаресті

У спільній заяві країн Альянсу за підсумками саміту на рівні міністрів 29 листопада в Бухаресті йдеться про те, що країни НАТО продовжать зміцнювати партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних устремлінь. Також Альянс обіцяє посилити підтримку Києва.

Зазначають, що Україна отримуватиме допомогу так довго, як це буде необхідно. Союзники допоможуть у ремонті енергетичної інфраструктури й захисті від ракетних атак.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Однак, за його словами, те, що відбувається за столом переговорів, прямо пов'язано з тим, що відбувається на полі бою.

Він додав, що необхідно продовжувати надавати військову підтримку Україні.

. Федеральна комісія зв'язку США заборонила телекомунікаційне обладнання Huawei та ZTE, посилаючись на проблеми безпеки даних. Серед заборонених компаній також Dahua, Hikvision, Hytera.

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