Аргументів не лишилося, – в МЗС пояснили, чи запрошували Росію й Білорусь на Кримську платформу

Кримську платформу створювали за важливим для України принципом, що Росія – має нести відповідальність за ситуацію в Криму. Проте заяви Кремля не залишили аргументів щодо участі російської сторони у саміті.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Початково, коли тільки створювалась архітектура Кримської платформи, для України було принциповим те, що Росія як країна-окупант має нести відповідальність.

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Еміне Джапарова зазначила, що Кримську платформу хотіли запропонувати як майданчик, де Росія могла б переглянути свої агресивні дії й повернутись до ситуації 2014 року та фактично нести цю відповідальність.

"Але через те, що Росія й через деякий час не усвідомила, навіщо створювали Кримську платформу, оголосила цю ініціативу, цитую "загрозою територіальній цілісності та безпеці Росії", то однозначно – зараз у нашої сторони аргументів і простору розуміти, що Росія може мати участь в саміті, не лишилось", – сказала заступниця Дмитра Кулеби.

Джапарова: Лукашенко йде в обійми Путіна

Еміне Джапарова зазначила, що Білорусь наразі рухається у так званому фарватері Росії. Провокаційні заяви Олександра Лукашенка останнім часом теж демонструють, що він дедалі більше "йде в теплі обійми Путіна", сказала заступниця глави МЗС. Водночас ціна за відповідні дії режиму Білорусі – висока.

Ми солідарні з народом Білорусі, не раз заявляли, що підтримували його у прагненні жити вільно, відстоювати свою права,

– заявила Еміне Джапарова.

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