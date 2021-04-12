Кремль відмовився виконувати Віденський документ ОБСЄ: що кажуть у МЗС України

Росія відмовилася виконувати Віденський документ ОБСЄ. У Міністерстві закордонних справ вважають такі дії підтвердженням намірів Кремля продовжувати військовий тиск та погрози щодо України.
Джерело:МЗС України
7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.
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Що відомо про ігнорування Росією договору
Відповідно до передбаченої цим документом процедури, Росії направили офіційний запит щодо надання роз'яснень про зростання військ під кордоном з Україною та на окупованих територіях.
Російська сторона відповіла, що не веде такої діяльності. Подальші намагання Києва залучити Москву до консультацій щодо цього теж ігнорували.
Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.
Реакція МЗС України на дії Росії
Відмова виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів Росії продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України.
Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію,
– наголосили у відомстві.
Там також просять Москву почати добросовісно виконувати безпекові положення мінських домовленостей та зобов'язання за Віденським документом ОБСЄ.
Що таке Віденський документ?Це угода, яку підписали країни-учасниці ОБСЄ. Її мета – реалізація заходів довіри та безпеки в Європі.
Згідно з документом, країни-учасниці консультуються та співпрацюють одна з одною щодо будь-якої незвичної та незапланованої активності своїх збройних сил. Мова йде насамперед про випадки, коли армія перебуває за межами її звичайного місця розташування в мирний час.