МЗС радить українцям негайно покинути територію Росії

МЗС 22 лютого порекомендувало українцям негайно покинути територію Росії. Посилення російської агресії може суттєво обмежити можливості надання консульської допомоги на території країни-агресорки.

Пресслужба МЗС України вже повідомила: нехтування рекомендаціями ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян на території Росії. У разі потреби людей закликають звертатися до українських дипломатичних установ. Зокрема, Посольства України у Росії.

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МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію,

– мовиться у повідомленні.

МЗС України відкликає з Росії тимчасового повіреного

Речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що МЗС України відкликає з Росії тимчасового повіреного для консультацій. Рішення ухвалили після того, як Росія "визнала" бойовиків на Донбасі.

У МЗС заявили, що з Василем Покотилом проведуть консультації.

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