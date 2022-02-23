МЗС радить українцям негайно покинути територію Росії

23 лютого 2022 , 10:38
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Джерело:

МЗС України

МЗС 22 лютого порекомендувало українцям негайно покинути територію Росії. Посилення російської агресії може суттєво обмежити можливості надання консульської допомоги на території країни-агресорки.

Пресслужба МЗС України вже повідомила: нехтування рекомендаціями ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян на території Росії. У разі потреби людей закликають звертатися до українських дипломатичних установ. Зокрема, Посольства України у Росії. 

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МЗС рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію,
– мовиться у повідомленні.

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