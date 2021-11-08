МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ефіопії
8 листопада 2021 , 01:55Читать новость на русском
Джерело:МЗС України
На тлі загострення конфлікту в Ефіопії МЗС України дало поради громадянам. Зокрема, українцям радять не їхати в цю африканську країну, а тим, хто вже там перебуває – бути обережними.
У зв'язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни, мовиться в заяві МЗС.
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Поради для тих, хто в Ефіопії:
- уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;
- обмежте пересування між населеними пунктами;
- зареєструйтеся в електронній системі "ДРУГ";
- відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;
- розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.
Ситуація в Ефіопії
- В Ефіопії з листопада 2020 року триває збройне протистояння між урядом країни та владою автономного регіону Тиграй, що на півночі.
- Обидві сторони часто влаштовують запеклі бої на кордоні, а також обмінюють авіаударами. Бої не вщухають вже цілий рік.
- За цей час загальні втрати становили понад 15 тисяч військових з обох сторін. Крім того, випадковими жертвами боїв стали понад 1,5 тисячі цивільних.
Регіон Тиграй, за який воюють в Ефіопії: карта