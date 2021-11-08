МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ефіопії

На тлі загострення конфлікту в Ефіопії МЗС України дало поради громадянам. Зокрема, українцям радять не їхати в цю африканську країну, а тим, хто вже там перебуває – бути обережними.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни, мовиться в заяві МЗС.

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Поради для тих, хто в Ефіопії:

уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;

обмежте пересування між населеними пунктами;

зареєструйтеся в електронній системі "ДРУГ";

відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;

розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.

Ситуація в Ефіопії

В Ефіопії з листопада 2020 року триває збройне протистояння між урядом країни та владою автономного регіону Тиграй, що на півночі.

Обидві сторони часто влаштовують запеклі бої на кордоні, а також обмінюють авіаударами. Бої не вщухають вже цілий рік.

За цей час загальні втрати становили понад 15 тисяч військових з обох сторін. Крім того, випадковими жертвами боїв стали понад 1,5 тисячі цивільних.

У разі надзвичайної ситуації або інших небезпечних обставин МЗС радить звертатися до посольства України в Ефіопії за телефоном +251 (967) 41-90-01. Або ж звертатися на "гарячу лінію" МЗС: +38 (044) 238-16-57.

Регіон Тиграй, за який воюють в Ефіопії: карта