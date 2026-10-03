МЗС Росії закликало іноземців залишити Київ і пригрозило новими ударами "відплати"

МЗС Росії повторно закликало іноземних громадян та дипломатів терміново залишити Київ і територію України. У відомстві країни-агресорки заявили про намір продовжити масовані атаки по українських містах.

Згідно із заявою на офіційному сайті російського МЗС, Москва звинувачує іноземні держави у нехтуванні застереженнями та закликає утриматися від будь-яких поїздок до України.

З чим МЗС Росії звернулося до іноземців?

У своєму зверненні окупанти нагадали про аналогічні заяви від травня та серпня поточного року, у яких закликали іноземних громадян і дипломатів залишати Київ та не наближатися до військових чи адміністративних об'єктів.

Окрім того, у Москві заявили, що рекомендації не їхати в Україну неодноразово давали своїм громадянам США, Велика Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія.

За твердженням російського МЗС, востаннє такі попередження звучали в серпні.

Водночас у російському відомстві констатували, що не всі дослухалися до цих застережень. Там зазначили, що в Києві продовжують працювати багато посольств, а іноземні офіційні особи приїжджають в Україну з візитами, "свідомо піддаючи свої життя небезпеці".

Представники країни-агресорки прямо оголосили про наміри здійснювати подальші обстріли українських міст, цинічно називаючи це "ударами відплати".

У підсумку російське відомство зняло з себе відповідальність за можливі наслідки для іноземців, поклавши провину на тих, хто ігнорує попередження.

Що цьому передувало?

Як пише The Guardian, Росія останніми тижнями посилила атаки на Київ. Західні дипломати розглядають різні варіанти на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва. Серед можливих варіантів – тимчасове перенесення посольств до Львова або Східної Польщі.

Водночас наразі західні країни не планують залишати Київ. Дипломати побоюються, що їхній від'їзд може створити враження, ніби Україну залишають, і стати пропагандистським успіхом для Росії.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що українське відомство наразі не отримувало повідомлень від іноземних дипломатичних місій про плани залишити Київ.