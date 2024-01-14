"Москва – головоріз комуністичного режиму": у Тайвані різко відповіли Кремлю на "єдиний Китай"

У російському Міністерстві закордонних справ зробили чергову обурливу заяву, яка стосується суверенітету іншої держави. У відомстві зазначили, що Тайвань – невіддільна частина Китаю.

Таким чином МЗС Росії повторило тезу, озвучену Сі Цзіньпінем напередодні. На заяву російського відомства вже відреагували у Міністерстві закордонних справ Тайваню.

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Тайвань – незалежна країна

Тайвань – суверенна і незалежна країна і не входить до складу Китайської Народної Республіки. КНР жодного дня не керувала Тайванем. Це об'єктивний факт і статус-кво,

– наголошують у відомстві.

У ньому додали, що 13 січня народ Тайваню під час виборів визначився з наступним президентом. І зробили це з допомогою чесного, справедливого та відкритого методу. І це – демократичне досягнення, визнане країнами по всьому світу.

Росія добровільно стала головорізом китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала оману Китаю про "принцип одного Китаю" після виборів у нашій країні,

– кажуть у МЗС.

Як зазначають у відомстві, це не лише не сприяє стабільності ситуації у Тайванській протоці. Це ще й вкотре доводить, "що злиття авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності, та заснованому на правилах міжнародному порядку".

У МЗС Тайваню наголошують, що не піддаватимуться тиску, а також придушенню з боку Китаю та його авторитарного уряду.

Хто виграв на виборах на Тайвані