"Москва – головоріз комуністичного режиму": у Тайвані різко відповіли Кремлю на "єдиний Китай"
Джерело:МЗС Тайваню
У російському Міністерстві закордонних справ зробили чергову обурливу заяву, яка стосується суверенітету іншої держави. У відомстві зазначили, що Тайвань – невіддільна частина Китаю.
Таким чином МЗС Росії повторило тезу, озвучену Сі Цзіньпінем напередодні. На заяву російського відомства вже відреагували у Міністерстві закордонних справ Тайваню.
Читайте також США продовжать тісну співпрацю з Тайванем після виборів: як це може вплинути на регіон
Тайвань – незалежна країна
Тайвань – суверенна і незалежна країна і не входить до складу Китайської Народної Республіки. КНР жодного дня не керувала Тайванем. Це об'єктивний факт і статус-кво,
– наголошують у відомстві.
У ньому додали, що 13 січня народ Тайваню під час виборів визначився з наступним президентом. І зробили це з допомогою чесного, справедливого та відкритого методу. І це – демократичне досягнення, визнане країнами по всьому світу.
Росія добровільно стала головорізом китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала оману Китаю про "принцип одного Китаю" після виборів у нашій країні,
– кажуть у МЗС.
Як зазначають у відомстві, це не лише не сприяє стабільності ситуації у Тайванській протоці. Це ще й вкотре доводить, "що злиття авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності, та заснованому на правилах міжнародному порядку".
У МЗС Тайваню наголошують, що не піддаватимуться тиску, а також придушенню з боку Китаю та його авторитарного уряду.
Хто виграв на виборах на Тайвані
- Президентські та парламентські вибори на Тайвані відбулися 13 січня. Під час них перемогу здобув прозахідний лідер керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цінде.
- Свою поразку визнав кандидат від головної опозиційної партії Гоміндан Хоу Юї. Також зазнав поразки його другий опонент – Ко Вень-цзе.
- Партія Лай Цінде відстоює окрему ідентичність Тайваню. Вона також відкидає територіальні претензії з боку Китаю. Також відомо, що новий глава держави претендує на третій термін, що також є безпрецедентним випадком на острівній державі.
- Звернімо увагу, що у Китаї напередодні президентських виборів Лая Цінде назвали "сепаратистом". Його також звинуватили, що він "відкидає заклики до переговорів". Сам же Лай наголошує, що прагне зберегти у Тайванській протоці мир, а свою роботу спрямовуватиме на зміцнення оборони острова.