87% – готівка: у МЗС розповіли деталі повернення Україні мільярдів Януковича

Євгеній Єнін заявив, що з повернутих до Держбюджету 1,5 мільярда доларів, конфіскованих в оточення Віктора Януковича, 87% – готівка.

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що робота над поверненням активів президента-втікача триває. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Я брав активну участь у тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 мільярда доларів. І це не якісь міфічні цінні папери – це 1,3 мільярда доларів готівкою і близько 200 мільйонів доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України,

– сказав дипломат.

Євгеній Єнін також наголосив, що вперше в історії двосторонніх відносин України зі США повернули 600 тисяч доларів з американської землі.

Оточення Януковича обкрадало Україну

Заступник глави МЗС уточнив, що мовиться про злочинну організацію, яка діяла за часів президентства Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відмивальні" центри,

– додав Євгеній Єнін.

У квітні 2017 року суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 мільярда доларів, які належали оточенню Януковича.