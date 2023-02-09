У Раді просять Кулебу прозвітувати про хід виключення Росії з ООН: у МЗС вже відреагували

Депутати Верховної Ради закликали МЗС України поінформувати про хід виключення Росії з ООН. У МЗС заявили, що не отримували звернення, однак повідомили про перебіг роботи.

Речник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що Росія зловживає правом вето, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну, пише 24 Канал. Зокрема, Росія блокує будь-які дії ключового органу ООН, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки.

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У МЗС заявили, що численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки, яке відбулося 31 рік тому.

МЗС намагається довести нелегітимність перебування Росії в ООН

За словами Ніколенка, МЗС залучило українських та іноземних юристів-міжнародників та розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення.

Ця позиція полягає в наступному: у грудні 1991 року російська делегація без жодних статутних підстав узурпувала в Раді Безпеки ООН крісло СРСР – держави, яка на той момент припинила своє існування. Набуття Російською Федерацією статусу постійного члена Радбезу ООН було незаконним. Грубо порушивши Статут ООН, РФ відчула тотальну вседозволеність та безкарність. Непокаране зло в минулому призвело до кривавих наслідків в нинішньому часі,

– сказав речник.

Він нагадав, що 26 грудня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву та нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки.

"Заява міністерства посилила відповідну постанову ВРУ, ухвалену на початку грудня. Уряд та парламент України виступили єдиним фронтом задля мобілізації міжнародної відповіді проти зловживань Росії в ООН", – додав Ніколенко.

МЗС формує коаліцію щодо виключення Росії з ООН

У МЗС повідомили, що розпочали "масштабну та системну дипломатичну роботу з мобілізації коаліції однодумців та просування теми виключення Росії".

Ніколенко заявив, що українські дипломати вже провели роботу у понад 20 країнах з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації виключення Росії з Радбезу ООН.

Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні,

– додав речник МЗС України.

За його словами, кількість країн та адвокатів продовжить зростати. "Нині МЗС України фіналізує план заходів та кроків публічної кампанії з адвокації виключення Росії з Радбезу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі", – повідомив Ніколенко.

Виключення Росії з ООН – пріоритет МЗС

Олег Ніколенко наголосив, що питання виключення Росії зі складу Ради безпеки ООН – це один із пріоритетів зовнішньої політики України.

Переконані, що втілення настільки комплексного завдання потребує консолідації всіх зусиль як в публічній, так і в політичній та дипломатичній площині,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС запевнили, що відкриті до взаємодії та запрошують усіх зацікавлених нардепів до об'єднання зусиль.