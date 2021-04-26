Показали на вихід: МЗС Румунії оголосило про висилку російського дипломата

У Румунії персоною нон ґрата оголосили радника військового аташе посольства Росії у Бухаресті Олексія Гришаєва. Дипломата висилають "за дії та активність, яка йде всупереч Віденській конвенції".

У румунському МЗС наголосили, що інформацію про висилку Гришаєва уже довели до відома посла Росії Валерія Кузьміна. Його у міністерство закордонних справ запросив глава відомства Богдан Ауреску.

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Раніше російських дипломатів вислала низка країн Європи

Зазначимо, що європейські країни висилають російських дипломатів після дипломатичного скандалу між Росією та Чехією. Диппредставників Росії вислала, зокрема, Словаччина. Персонами нон ґрата оголосили троє дипломатів Росії. Перед цим влада країни вивчила інформацію, яку надали спецслужби.

Аналогічне рішення – за країнами Балтії

На аналогічний крок пішли і країни Балтії. Естонія вислала одного російського представника, якого запідозрили у шпигунстві. Латвія – теж одного, а Литва – двох.

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