У МЗС різко відповіли на закиди Китаю про нібито контрабанду західної зброї з України
У МЗС України відповіли на закиди Китаю нібито про контрабанду зброї з України. У Києві закликали Пекін користуватися виключно фактами та не підігравати Росії.
На інформацію МЗС Китаю про те, що зброя, яку США постачають до України, нібито часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах, відреагував речник українського МЗС Олег Ніколенко, пише 24 Канал.
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У МЗС заявили, що Україна контролює використання зброї
Ніколенко наголосив, що Київ категорично відкидає "інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України".
Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї,
– заявив Ніколенко.
Він зазначив, що Росія докладає значних зусиль в розповсюдження дезінформації, щоб підривати міжнародну підтримку України військової допомоги.
МЗС України закликає китайську сторону дотримуватися лише фактів і не ставати інструментом в руках російської пропаганди.
Китай може постачати зброю Росії
- Адміністрація президента США розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних про зброю для Росії. Є дані розвідки про те, що Китай може постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні.
- Китай ще не ухвалив остаточного рішення про постачання зброї Росії. Обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН.
- Засідання Радбезу ООН присвятять роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Додамо, що 20 лютого, поки Джо Байден відвідував Київ, до Москви прибув головний китайський дипломат Ван Ї. Візит китайського дипломата відбувся в той час, коли Ван Ї запевняє, що відносини Москви та Пекіна вступають в нову еру.