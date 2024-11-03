"Нова ситуація у 2025 році": у МЗС Туреччини зробили прогноз щодо війни в Україні

У Туреччині прогнозують, що втома обох сторін від війни, яку Росія веде в Україні, може призвести до "нової ситуації" вже в 2025 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана газеті Hürriyet. За його словами, Туреччина готова озвучувати "гірку правду".

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"Нова ситуація" у війні в Україні

Глави МЗС Туреччини заявив, що обидві сторони втомилися від війни.

Втома сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватимуться події,

– сказав Хакан Фідан.

Він додав, що Туреччина підтримує відносини як з Росією, так і з Україною, а "пошук точок дотику між сторонами триває". Водночас міністр закордонних справ підкреслив, що жодна з країн не хоче бути "переможеною".

У нас особливі відносини з обома сторонами. Ми не відмовляємося вислухати обидві сторони,

– наголосив Хакан Фідан.

Водночас Фідан переконаний, що справедливе розв'язання війни має бути в рамках територіальної цілісності України.