МЗС України готове до обговорення присутності союзників на землі, в морі та в повітрі

Міністерство закордонних справ України підтвердило можливість військової присутності союзників. Вона може включати наземний, морський і повітряний компоненти.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал. За його словами, питання патрулювання українського повітряного простору літаками союзників уже активно обговорюється з міжнародними партнерами.

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Військова присутність союзників в Україні може включати всі елементи безпеки

Ця ініціатива може стати важливим етапом у забезпеченні безпеки України, оскільки захист неба є ключовим елементом у протидії російській агресії.

Ми вважаємо, що, якщо наші партнери й союзники готові вести розмову, обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення миру та довгострокової безпеки України, то на нашу думку, цілком можливо говорити й про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба,

– заявив Тихий.

До того ж мова йде не лише про повітряний компонент, але й про наявність сухопутних та морських сил, які забезпечуватимуть мир і стабільність на території України.

Тихий також наголосив, що це питання є важливим для всієї міжнародної спільноти, і Україна разом зі своїми союзниками налаштована на подальше посилення оборонної співпраці для забезпечення миру в регіоні.