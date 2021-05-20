МЗС України: Офіційного візиту Єрмака до США не готували

У МЗС України заявили, що офіційного візиту Андрія Єрмака до США не планувалось. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про підготовку зустрічі глави ОП з американськими конгресменами.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі виданню "Українська правда".

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У зв’язку з цим інформуємо, що Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОП Андрія Єрмака до США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС та посольство України в Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту,

– сказав дипломат.

Він нагадав, що організація офіційних візитів українських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами.

За словами Олега Ніколенка, що якби Єрмак дійсно планував візит до США або іншої країни, то його б організацією займались у МЗС.

Речник відомства підсумував: "Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб".

Сам Андрій Єрмак заявив, що жодного візиту до США у названі дати (16 – 20 травня) не планувалося. За його словами, навіть не обговорювалася така ідея.