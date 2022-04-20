МЗС України підтримало пропозицію про великоднє припинення вогню

Генсекретар ООН Антоніо Гуттеріш закликав запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого Четверга 21 квітня. МЗС України підтримало цю пропозицію.

У міністерстві зауважили, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних, які бажають покинути небезпечні зони.

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А насамперед евакуації потребують люди з багатостраждального Маріуполя.

Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші",

– йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України закликали Росію припинити напади на цивільні об'єкти України, щоб можна було забезпечити захист цивільного населення. Зокрема людей, які перебувають у вразливих ситуаціях, включаючи жінок і дітей, гуманітарний персонал та журналістів.

Закликаємо Росію до повної поваги міжнародних зусиль із захисту медичного та гуманітарного персоналу, їхніх транспортних засобів і обладнання, а також лікарень та інших медичних установ,

– наголосили в МЗС.

Російські військові повинні припинити блокаду тимчасово окупованих міст

Орім цього, Росія повинна забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях для гуманітарного персоналу, його транспортних засобів і обладнання.

Наголошуємо, що блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади,

– йдеться в повідомленні.

Якщо Росія виконає ці умови, то тим самим забезпечить добровільний, безпечний і безперешкодний прохід мирних жителів, які рятуються від агресії та насильства.

Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир'я, передані заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – Кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну,

– додали у відомстві.

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