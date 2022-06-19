МЗС України розробляє механізм видачі віз росіянам, – Немчінов

Кабмін України з 1 липня увів візовий режим для росіян. В уряді кажуть, що наразі МЗС розробляє механізм видачі віз для громадян держави-агресорки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що візовий режим для росіян почне функціонувати з 1 липня, як і мовиться в рішенні уряду.

До теми Росія зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною, – Зеленський

Без візи та посвідки на проживання росіяни в'їхати не зможуть

З 1 липня громадяни Росії, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні або заздалегідь відкритої візи, робочої або будь-якої іншої, не зможуть потрапити на територію України через пункти пропуску, які працюють на українському кордоні,

– пояснив Немчінов.

Поки що над механізмом видачі віз російським громадянам працює Міністерство закордонних справ. Проте Немчінов не виключив, що до цього процесу залучать державу-посередника. Причиною цього є розрив дипломатичних відносин між Києвом та Москвою.

Уряд ухвалив рішення про візовий режим 17 червня

Зазначимо, що уряд ухвалив рішення про візовий режим з Росією 17 червня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що цей крок заради нацбезпеки України та збереження її суверенітету.

Така пропозиція була у петиції, зареєстрованій на сайті президента України. Володимир Зеленський цю ініціативу підтримав.

Варто прочитати Росіяни не зможуть претендувати на посади: Дунайська комісія продовжує ізоляцію від агресора

Що відомо про запровадження візового режиму з Росією:

Петиція про візовий режим з Росією була зареєстрована ще 11 лютого – тобто майже за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Документ дуже швидко набрав необхідну кількість голосів і був відправлений на розгляд президента Зеленського.

Глава держави 25 травня підтримав ідею українських громадян.Він зазначив, що питання – важливе та нагальне.

З 2015 року росіяни втратили можливість потрапляти на українську території лише по внутрішньому паспорту.

Українці могли їхати в Росію виключно з українським паспортом до березня 2020 року.

Дивіться у відео: в Україні заборонили російську музику в громадських місцях