Ніхто не диктуватиме правила: в МЗС України відповіли на одну з російських "вимог"

Україна не піде на жодні компроміси, які обмежуватимуть її обороноздатність. Водночас вітчизняна оборонна промисловість і далі залучає інвестиції для свого розвитку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в подкасті "Ґрунт з Нотевським".

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Чи готова Україна піти на компроміс

Георгій Тихий прокоментував одну з "вимог" Росії, яку країна-терористка регулярно озвучує.

Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу й оборонної підтримки від партнерів,

– наголосив він.

За словами речника МЗС, навіть за відсутності консенсусу серед країн-членів НАТО щодо вступу України, ніхто не матиме права нав'язувати обмеження чи диктувати умови.

Він також зазначив, що наразі Україна працює над посилення свого оборонно-промислового комплексу.

У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах – це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, яких немає ні в кого,

– підсумував Георгій Тихий.

До слова, нещодавно Україна та Данія уклали меморандум про стратегічне партнерство з компанією Swift Beat. Цей документ передбачає розширення виробництва дронів, зокрема безпілотників-перехоплювачів, та їх постачання Україні за собівартістю.