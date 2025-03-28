"Починаючи з Воркути": МЗС України пропонує тимчасове управління ООН у Росії

У Міністерстві закордонних справ відреагували на пропозицію очільника Кремля Владіміра Путіна передати владу в Україні під егіду ООН. У відомстві виступили з неочікуваною контрпропозицією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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У МЗС відповіли на заяви Путіна

У Міністерстві закордонних справ України запропонували запровадити тимчасове управління ООН в Росії, "починаючи з Воркути".

Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України,

– написав Георгій Тихий.

Нагадаэмо, напередодні російський диктатор Владімір Путін заявив про готовність обговорити введення тимчасового управління на території України під егідою ООН та кількох країн. Він також цинічно додав, що Росії "незрозуміло, з ким підписувати домовленості", адже "завтра в Україні можуть прийти інші керівники", а нинішня влада, за його словами, "контролюється націоналістами".

Згодом на заяви Путіна відповів радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин. Він зазначив, що російському диктаторові "варто прийняти якісь таблетки, щоб активізувати мозкову діяльність", якщо він досі не розуміє, з ким йому потрібно розмовляти, аби серйозно рухатися до припинення цієї війни.