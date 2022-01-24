США дозволили дипламатам "добровільно виїхати": в МЗС України заявили про передчасність рішення
Джерело:24 канал
США радить своїм дипломатам покинути Україну. В українському МЗС відреагували на це рішення.
Відповідну інформацію в коментарі 24 каналу надав речник МЗС Олег Ніколенко. У відомстві назвали такі заходи передчасними.
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У МЗС заявили, що рішення США щодо дипломатів передчасне
У міністерстві пояснили, що взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі.
Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги,
– пояснив Ніколенко.
Речник також додав, що фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Олег Ніколенко пояснив:
- загроза нових хвиль російської агресії "залишається сталою з 2014 року;
- накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні 2021 року;
- рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.
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