США дозволили дипламатам "добровільно виїхати": в МЗС України заявили про передчасність рішення

США радить своїм дипломатам покинути Україну. В українському МЗС відреагували на це рішення.

Відповідну інформацію в коментарі 24 каналу надав речник МЗС Олег Ніколенко. У відомстві назвали такі заходи передчасними.

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У МЗС заявили, що рішення США щодо дипломатів передчасне

У міністерстві пояснили, що взяли до відома рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві, а також надання частині співробітників можливості поїхати на добровільній основі.

Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги,

– пояснив Ніколенко.

Речник також додав, що фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося. Олег Ніколенко пояснив:

загроза нових хвиль російської агресії "залишається сталою з 2014 року;

накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні 2021 року;

рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

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