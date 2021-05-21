Блокують заяву про депортацію кримських татар: МЗС України викликало посла Португалії

Португалія блокує згадку про річницю депортації кримських татар у заяві від ЄС в ОБСЄ. Через це 20 травня посла Португалії в Україні Антоніу Машаду викликали в МЗС.

Мовиться про згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яку зроблять в ОБСЄ. Посол Португалії запевнив, що поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв є важливим.

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Деталі зустрічі в МЗС

Португалія наразі головує в Євросоюзі. Тому заступниця глави МЗС Еміне Джапарова обговорила з послом Машаду позиції Лісабону щодо заяви ЄС в ОБСЄ з питання порушення прав людини в окупованому Криму.

Еміне Джапарова розповіла, що:

зараз в найгірших традиціях Радянського Союзу Росія продовжує репресії проти кримських татар в окупованому Криму, порушуючи права людини;

сподівається, що Португалія буде свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини.

подякувала іноземним партнерам, які озвучили заяви з нагоди роковин депортації кримськотатарського народу з Криму.

Вона також запевнила, що ми не повинні забувати уроків минулого, зокрема щодо депортації кримських татар сталінським режимом 77 років тому. Натомість посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Чому виник інцидент

20 травня кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав у твітері, що Португалія заблокувала згадку 77-х роковин депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яку буде зроблено в ОБСЄ.

Реакція глави Меджлісу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в попередніх заявах ЄС напередодні 18 травня завжди вказували на трагічні події 18 – 20 травня 1944 року.

Чубаров висловив жаль через розбіжінсть, яка сталась при підготовці заяви та закликав держави-члени ЄС слудувати Резолюції Європейського Парламенту, яка засуджує агресію та злочини проти людства й масові порушення прав людини, скоєні нацистським, комуністичним і іншими тоталітарними режимами

Також глава Меджлісу пригадав, що в умовах російської окупації Криму лише об'єднанням зусиль України і міжнародного товариства можна відвести нову біду від кримськотатарського народу і уникнути повторення геноциду 1944 року.

едь не щодня фіксують нові факти порушення прав і свобод громадян Росією. Майже 2 мільйони громадян України опинилися заручниками російського авторитаризму. Їм насильно видали паспорти громадян Росії, також вони були змушені жити за законами держави-окупанта.

З часу окупації Криму л