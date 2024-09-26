Єрмак і Сибіга у США зустрілися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї

Андрій Єрмак та Андрій Сибіга провели зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Серед головних тем розмови - двосторонні відносини та торгівля.

Про результати зустрічі розповіли безпосередньо міністр закордонних справ України та керівник Офісу президента. Під час розмови також згадали й про Формулу миру.

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Про що говорили з Ван Ї

Разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком провели зустріч з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. Подякували Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,

– розповів Сибіга.

За його словами, під час зустрічі зосередилися на подальших кроках на шляху розвитку двосторонніх відносин та торгівлі. Дипломати також обговорили плани щодо подальших контактів на найвищому рівні.

"Поінформували міністра Ван Ї про зусилля України з імплементації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України на основі Статуту ООН", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Росія розпочала збройову програму в Китаї, де розробляє та виробляє ударні безпілотники дальнього радіуса дії для війни проти України. За даними європейської розвідки, російська компанія ІЕМЗ "Купол" успішно протестувала новий безпілотник "Гарпія-3".