У МЗС відповіли Угорщині, яка виступила проти будь-якого захисту України від Росії

Угорщина не підтримує прохання України щодо закриття неба та вважає, що не потрібно провокувати Росію, яка почала війну на території нашої країни.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував цю ситуацію для 24 каналу. Зокрема, у дипломатичному відомстві наголосили, що мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні.

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Позиція Угорщини

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що варто унеможливити поширення війни за територію України. Він також наголосив на важливості уникнення безпосереднього конфлікту між НАТО та Росією.

Дипломат переконаний, аби не провокувати Російську Федерацію, Угорщині не варто підтримувати закриття неба над Україною, а також розгортання операції з підтримання миру. За його словами, це ж стосується дозволу на транзит військової допомоги для українських військових через територію Угорщини.

Реакція України

В українському МЗС заявили, що "не провокувати Росію" – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії. Речник дипломатичного відомства наголосив, що ми нікому не бажаємо пережите те, з чим зіштовхнулися українці через війну, яку почала Росія. Проте він назвав помилкою переконання, що Угорщина, як і будь-яка інша країна Європа, живе у вакуумі.

Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном,

– заявили у МЗС.

Фактор Закарпаття

Олег Ніколенко додав, що буквально 21 березня виявили докази того, що ФСБ Росії має на меті розхитати ситуацію на Закарпатті. Для цього росіяни прагнуть використати угорський фактор.

Речник МЗС наголосив, що Угорщина завжди заявляла про захист прав закордонних угорців. Тому Україна закликає офіційний Будапешт відкрито засудити провокацію Росії, а також використати свої розвинені канали зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі на території України.

Час бути чесними з самими собою. Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історія, зокрема, і самої Угорщини,

– заявили в МЗС.

Ніколенко акцентував, що партнери України наші повинні дбати про те, щоб наша держава вистояла і перемогла у боротьбі з російським злом. Згідно зі словами речника МЗС, задля цього необхідно зміцнювати єдність у Європі, адже це дозволить вводити жорсткіші санкції проти Росії, щоб зупинити її воєнну машину.

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