У МЗС відреагували на рішення Путіна роздавати паспорти на Херсонщині та Запоріжжі

Росія продовжує вражати абсурдними заявами й діями на тимчасово окупованих територіях України. Загарбник хоче роздавати російські паспорти на Херсонщині та Запоріжжі.

Про таке рішення стало відомо сьогодні, 25 травня, коли в мережі з'явився відповідний указ, підписаний очільником Кремля Володимиром Путіним. Міністерство закордонних справ України не залишилося осторонь, й вже встигло прокоментувати абсурдну заяву.

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Реакція МЗС на рішення Путіна щодо паспортів на Херсонщині та Запоріжжі

Так, МЗС України засуджує указ президента Росії, який відкриває шлях до примусу мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати російське громадянство.

Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права, а також зобов'язань Росії як держави-окупанта.

У відомстві підкреслили, що указ російського президента є юридично нікчемним й не матиме правових наслідків. Тобто, таке рішення не вплине на приналежність жителів тимчасово окупованих територій до громадянства України.

Примусова паспортизація українців на Херсонщині та Запоріжжі є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України – загарбання українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції в російське правове, політичне та економічне поле,

– йдеться у повідомленні.

Заклики Кулеби

Очільник МЗС наголосив, що Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію, яка скоює злочини проти України. Він додав, що противник чинить злочини в таких масштабах, яких не знали в Європі ще з часів Другої світової війни.

Міністр вимагає негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС та розпочати роботу над сьомим санкційним пакетом. Крім того, Кулеба закликав міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень щодо подальшого надання Україні озброєння. Насамперед Україні потрібно надати реактивні системи залпового вогню.

Наостанок міністр закордонних справ України підкреслив, що зволікання лише заохочуватиме режим Путіна до подальших злочинів проти України і руйнування миру та безпеки в Європі.

На Херсонщині та Запоріжжі роздаватимуть російські паспорти

Сьогодні, 25 травня, стало відомо, що Путін підписав указ, який спрощує видачу російських паспортів українцям на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про Херсонську та Запорізьку області. У такий спосіб ворог прагне встановити повний контроль над цими регіонами.

За інформацією "адміністрації регіону", наразі влада Запорізької області вже готує інфраструктуру для організації видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій.

Нагадаємо, російська окупаційна влада також здійснює паспортизацію за прискореною процедурою жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

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