Можна почати з заклику до Росії припинити війну, – МЗС про відмову Угорщини тренувати ЗСУ

Угорщина заявила що підтримує мир і відмовилася тренувати українських військових. Країна продовжує контактувати з представниками окупантів.

Про це в коментарі для 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала б вже знайтися", – зазначив Ніколенко.

Відмова у допомозі

Про відмову тренувати українських захисників заявив Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер. Це стало реакцією на рішення Ради ЄС створити Місію з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка тренуватиме ЗСУ, тероборону.

У деяких європейських країнах проходять навчання українських військових. В Угорщині не будуть. Ми кажемо цьому ні. Ми хочемо рухатися до миру, а не війни. Говоримо мовою миру, хочемо припинення вогню!, – заявив Менцер.

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