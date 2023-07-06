Не варто озиратися на Москву: Київ відповів США на "необхідність" реформ для вступу в НАТО

Офіційний Київ наполягає, що запрошення України до НАТО на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників. У Києві закликають не озиратися на Москву під час ухвалення рішення щодо вступу України в НАТО.

Саме так представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на заяву речниці Білого дому про те, що Україна повинна провести реформи, перш ніж приєднатися до НАТО, пише 24 Канал. У Вашингтоні заявляють, що двері НАТО відкриті для України, проте наша країна нібито повинна провести реформи, аби відповідати стандартам НАТО.

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У МЗС заявили, що Україна проводить реформи під час війни

Офіційний Київ заявляє, що крім України, на цей момент "у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території".

Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться,

– заявив Ніколенко.

При цьому представник МЗС України наголосив, що у світі залишається незавершеною інша реформа. Зокрема, ставлення Заходу до Росії.

"Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", – сказав речник МЗС України.

У Києві наголосили, що партнерам України не потрібно озиратися на Москву під час розгляду питання щодо приєднання нашої країни до НАТО.

Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому,

– заявив Ніколенко.

При цьому в МЗС підкреслили, що США – це провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Офіційний Київ висловив вдячність всім американцям, які підтримують Україну.

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