Не варто озиратися на Москву: Київ відповів США на "необхідність" реформ для вступу в НАТО
Офіційний Київ наполягає, що запрошення України до НАТО на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників. У Києві закликають не озиратися на Москву під час ухвалення рішення щодо вступу України в НАТО.
Саме так представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на заяву речниці Білого дому про те, що Україна повинна провести реформи, перш ніж приєднатися до НАТО, пише 24 Канал. У Вашингтоні заявляють, що двері НАТО відкриті для України, проте наша країна нібито повинна провести реформи, аби відповідати стандартам НАТО.
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У МЗС заявили, що Україна проводить реформи під час війни
Офіційний Київ заявляє, що крім України, на цей момент "у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території".
Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться,
– заявив Ніколенко.
При цьому представник МЗС України наголосив, що у світі залишається незавершеною інша реформа. Зокрема, ставлення Заходу до Росії.
"Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", – сказав речник МЗС України.
У Києві наголосили, що партнерам України не потрібно озиратися на Москву під час розгляду питання щодо приєднання нашої країни до НАТО.
Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому,
– заявив Ніколенко.
При цьому в МЗС підкреслили, що США – це провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Офіційний Київ висловив вдячність всім американцям, які підтримують Україну.
Україна декларує бажання вступити в НАТО на саміті у Вільнюсі
- Офіційний Київ висловлює надії, що на саміті НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня отримає зелене світло щодо приєднання до Альянсу. У Києві заявляють, що немає іншої альтернативи, крім вступу України в НАТО.
- Однак, за даними західних ЗМІ, Україні можуть запропонувати вступ без ПДЧ, гарантії безпеки тощо. Як пишуть ЗМІ, саме генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує членам Альянсу спростити вступ України до НАТО.
- На Заході заявляють, що Україна зможе вступити в НАТО тільки після війни з Росією, з чим у Києві не погоджуються.
- Проти спрощеного вступу України до НАТО виступають США. Через це президент Володимир Зеленський закликав американського колегу Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз.