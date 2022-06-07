МЗС відреагувало на зусилля Туреччини домовитися з Росією про розблокування портів

Україна цінує зусилля Туреччини задля розблокування українських портів. Проте відсутні домовленості щодо цього питання між офіційними Києвом, Анкарою та Москвою.

Про це мовиться в офіційній заяві МЗС. Дипвідомство каже, що Україна докладає всіх зусиль, аби розблокувати порти та запобігти світовій продовольчій кризі.

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Україна опрацьовує можливість створення гуманітарних коридорів

Поки що разом з ООН та іншими партнерами українська влада опрацьовує можливість створення гуманітарного коридору, яким можна буде експортувати аграрну продукцію.

Росія може скористатись коридором для нападу

Враховуючи нещодавній ракетний удар Росії по зерновому терміналу в Миколаєві, не можемо виключати планів Росії скористатися таким коридором для нападу на Одесу та Південь України. Саме тому необхідними є дієві гарантії безпеки для відновлення судноплавства,

– заявили в МЗС.

Під такими гарантіями розуміють надання відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря. Також потрібно залучити ВМС третіх країн, аби патрулювати акваторію Чорного моря.

Рішення мають ухвалюватись за участі всіх сторін

В МЗС подякували Анкарі за зусилля щодо розблокування портів. Проте в Києві зазначили, що домовленостей щодо цього між Україною, Туреччиною та Росією наразі нема. Ці рішення мають ухвалюватись за участі всіх сторін, в іншому випадку Україна їх не прийме.

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Україна вже постачає зерно на світовий ринок вантажівками

Україна вже почала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, а також залізницею та річковим транспортом. В МЗС закликали всіх партнерів зосередитись на пошуку збалансованого рішення.

Перемовини щодо розблокування портів: останні новини

Туреччина та Росія планують обговорити питання розблокування українських портів. Для цього в Анкару має вилетіти глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров.

У Держдепі США кажуть, що особливих проривів від цієї зустрічі не очікують. Відновлення експорту зерна – це те питання, над яким працюють щодня.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна веде активні перемовини щодо експорту зерна, проте на перемовини в Туреччині представників Києва не запрошували.

Глава держави запевнив, що Україна готова експортувати зерно, проте головним гарантом цього має бути зброя.

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